Regina Elisabetta: la nuova spilla è dedicata al Principe Filippo

Dopo il lutto per suo marito, il Principe Filippo, la Regina Elisabetta ha fatto la sua prima apparizione con una spilla in suo omaggio.

A 10 giorni dal funerale del Principe Filippo la Regina Elisabetta ha fatto la sua prima apparizione pubblica in collegamento virtuale con alcuni ambasciatori. Per l’occasione la sovrana ha sfoggiato una spilla in omaggio del compianto marito.

Regina Elisabetta: la spilla dedicata a Filippo

A poche settimane dalla scomparsa del Principe Filippo, morto il 9 aprile 2021, la Regina Elisabetta ha tolto gli abiti scuri e ha partecipato ad un colloquio virtuale con alcuni ambasciatori. Le immagini sono state pubblicate dai canali ufficiali di Buckingham Palace, e sull’abito della sovrana ha attirato l’attenzione uno speciale gioiello che sarebbe dedicato al marito scomparso Filippo. Si tratta di una spilla a forma di rosa che sarebbe stata donata alla sovrana proprio durante le sue nozze col duca di Edimburgo.

Il gioiello avrebbe fatto parte di una tiara donata alla Regina da Osman Ali Khan, ultimo sovrano dell’India.

Secondo la Write Royalty il gioiello sarebbe stato composto da “Una tiara di diamanti, una rosa inglese e un motivo a foglie e una collana di diamanti”. La Regina in seguito avrebbe fatto smontare la rosa per ricavarne una spilla e ha deciso d’indossarla proprio nella sua prima apparizione pubblica dopo la scomparsa del marito.

La scomparsa di Filippo e la reazione della Regina Elisabetta

Al funerale di suo marito, il Principe Filippo, la Regina è apparsa visibilmente provata. Dopo aver pianto con decoro il marito durante il funerale (a cui hanno presenziato unicamente 30 persone) Elisabetta ha ringraziato via social tutti coloro che le hanno espresso vicinanza nelle ultime settimane.

La Regina Elisabetta e la morte del marito

Stando a indiscrezioni la Regina Elisabetta avrebbe rispettato la volontà del marito di morire tra le sue cose e i suoi affetti più cari al Castello di Windsor. Poche settimane prima della sua scomparsa Filippo era stato ricoverato e aveva subito un intervento al cuore. La Regina si sarebbe sottoposta ad un secondo eventuale ricovero del duca di Edimburgo, che il prossimo 10 giugno avrebbe compiuto 100 anni. In tanti sui social e davanti alla chiesa in cui sono state celebrate le esequie hanno omaggiato il duca con mazzi di fiori e messaggi d’affetto. Lui e la Regina Elisabetta erano sposati da 74 anni e insieme hanno avuto 4 figli e 8 nipoti.