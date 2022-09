Regina Elisabetta, le curiosità sulla vita di una delle donne più amate della storia

Quali sono le curiosità sulla vita della Regina Elisabetta II? Scopriamole insieme. Dalla passione per gli animali ai documenti.

La Regina Elisabetta è tra le personalità più influenti e carismatiche al mondo ma non tutti conoscono le curiosità circa la vita della Queen del Regno Unito.

Le curiosità sulla vita della Regina Elisabetta: i due compleanni

Lo sapevate che la Regina Elisabetta del Regno Unito ha due compleanni? Già, sua maestà non spegne solo una volta all’anno le candeline bensì due. Oltre a festeggiare la sua data di nascita: il 21 aprile, la Regina festeggia anche il primo weekend di giugno. Questa tradizione esiste dal 1748 in quanto re Giorgio II, essendo nato in autunno, temeva di non passare un compleanno asciutto.

Elisabetta II è anche la Regina dei record

Più Guinnes dei primati sono stati battutti dalla Regina Elisabetta. Oltre ad essere la sovrana più anziana e longeva della storia, è anche la regina più ricca, che ha viaggiato di più (in visite ufficiali ad altri Paesi) e che ha aperto più di una edizione delle olimpiadi.

Elisabetta II era meccanico dei camion

A vederla oggi sembrerebbe strano e paradossale pensare che quella donna minuta potesse riparare camion militari. Ebbene, sua Maestà Elisabetta II durante la Seconda Guerra Mondiale, per rendersi utile per il suo Paese, aveva deciso di darsi alla meccanica e si offrì volontaria per riparare i veicoli militari.

La Regina Elisabetta e i suoi “non” documenti

Elisabetta II è l’unica donna del Regno Unito che può guiare senza patente ed è l’unico membro dela famiglia Reale a girare liberamente senza passaporto. Chi non riconoscerebbe sua Maestà? Eppure, nonostante il suo potere e la sua fama, Elisabetta II deve comunque identificarsi di fronte ai funzionari pubblici.

La passione per gli animali della Regina Elisabetta

La Regina del Regno Unito nella sua vita ha avuto oltre su per giù una trentina di cani di razza Corgi.

Oltre agli amici a quattro zampe, sua Maestà è anche proprietaria di tutti i cigni, le focene, gli storioni, le balene e i delfini del Regno Unito.