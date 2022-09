Liz Truss ha ricevuto un bigliettino. Erano scritte le condizioni della Regina Elisabetta o la premier sa cose che a noi non sono ancora note?

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta II preoccupano il mondo intero, in particolar modo il Regno Unito. Tra dubbi sulla successione ed eredità vi è la questione politica. La prima ministra Liz Truss, appena ricevuta la reale investitura da parte della Regina, sta affrontando uno dei momenti più delicati della storia politica inglese.

Regina Elisabetta, Liz Truss informata con un bigliettino

La premier era in Aula ad ascoltare i Parlamentari inglesi quando improvvisamente ha ricevuto un bigliettino. Su quel pezzo di carta nessuno sa ancora cosa sia stato scritto. Forse qualcosa a noi non pervenuto o solo la notizia del’aggravarsi della situazione di salute di sua Maestà Elisabetta II. Il video che raffigura il momento in cui Truss veniva informata tramite un bigliettino in Parlamento è stato diffuso da Corriere Tv.

The Telegraph: Liz Truss e i membri del Parlamento quando hanno ricevuto la notizia del deterioramento delle condizioni di salute della regina.#QueenElizabeth pic.twitter.com/YbnGTF1jMA — Luis🌈🇪🇺 (@LuigiPunzo03) September 8, 2022

Le condizioni di sua Maestà Elisabetta II

Sua Maestà Elisabetta II oggi, 8 settembre 2022, ha visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute già precarie. Al suo cospetto sono giunti tutti i familiari e l’hanno raggiunta nel castello di Balmoral, in Scozia.

In caso di decesso della Regina è già pronto il protocollo “London Bridge” che, con altri nomi è stato già utilizzato per la morte di altri Reali britannici. Oltre ai reali sono in apprensione molti britannici e turisti che in segno di vicinanza ed affetto si sono recati in pellegrinaggio a Buckingham Palace.