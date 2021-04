Regina Elisabetta: niente festa per il suo 95° compleanno dopo la morte del principe Filippo

La Regina Elisabetta non festeggerà i suoi 95 anni il prossimo 21 aprile dopo la scomparsa del principe consorte

Sono giorni davvero tristi per la monarchia inglese dopo la dipartita del principe Filippo, scomparso all’età di 99 il 9 aprile scorso. La Regina Elisabetta, che compirà 95 anni proprio fra poche ore, sembra intenzionata a non festeggiare per nulla il suo compleanno come di consuetudine, proprio in segno di lutto per la morte del suo consorte.

A ogni festeggiamento, i reale inglesi condividono con i suoi sudditi alcune foto che ricordano tale momento speciale. Quest’anno invece, a causa delle evidenze occorse, Sua Maestà ha deciso che non ci sarà alcun ritratto di famiglia.

Questo sarà difatti il primo compleanno della Regina Elisabetta senza il marito, dopo più di 70 anni di regno l’una accanto all’altro. Nel giorno del suo completeranno, la sovrana si circonderà solo degli affetti più cari, forse anche accanto al nipote Harry, che potrebbe ripartire dopo il 21 aprile.