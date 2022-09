Regina Elisabetta, urla contro il principe Andrea al passaggio del corteo funebre

Aspre contestazioni durante il passaggio del feretro della Regina Elisabetta. Un giovane ha urlato contro il principe Andrea: arrestato.

Aveva contestato aspramente la figura del Principe Andrea, tanto da arrivare a urlargli contro. Questo è ciò che è accaduto ad Edimburgo lungo la Royal Mile dove nelle passate ore è transitato il feretro della Regina Elisabetta II. Ed è proprio durante il passaggio della salma che l’uomo, un giovane di 22 anni si è messo ad urlare.

A contestare anche un’altra persona che questa volta si è rivolta a re Carlo III.

One protester in a sea of many thousands of respectful mourners.

There are many, many people in Scotland who do not share a positive view of the monarchy.

But they have the good grace to stay at home and not hurl abuse at a coffin which is being followed by HMQ’s children. pic.twitter.com/OG4potknzh

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) September 12, 2022