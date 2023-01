Le urne delle 4 regioni interessate alle elezioni regionali 2023 si apriranno nei giorni di domenica 12 (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e di lunedì 13 febbraio (dalle ore 07:00 alle ore 15:00).

Si tratterà del primo grande appuntamento politico dopo il voto dello scorso 25 settembre che ha portato alla formazione del nuovo governo.

Elezioni regionali 2023: come si vota

Ma come si vota alle elezioni regionali 2023? Innanzitutto va ricordato che per votare è necessario presentarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido (di solito la carta d’identità). Entro il 23 gennaio potrà essere fatta richiesta del voto a domicilio per gli elettori affetti da infermità.

Quattro modi per esprimere la propria preferenza

Andare a vota è un diritto, ma anche un dovere di ogni buon cittadino. Per elezioni regionali 2023, ogni persona potrà esprimere la propria preferenza in quattro modi diversi. In primo luogo si potrà votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Regione; tale manifestazione di voto non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate; Secondariamente si potrà votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate (per farlo basterà tracciare un segno sul contrassegno di una di tali liste); Si potrà, poi, votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; e, infine, si potrà votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.