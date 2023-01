Regionali 2023: dove si vota

Le elezioni regionali 2023 si terranno in quattro regioni.

Le prime due che andranno al voto sono il Lazio e la Lombardia.

Le elezioni regionali 2023

Le elezioni regionali del 2023 saranno il primo appuntamento elettorale dopo le passate elezioni comunali e politiche. Anche se il voto a livello amministrativo non sempre segue le stesse dinamiche di quello prettamente politico, non c’è dubbio che si tratterà di un importante banco di prova per testare la solidità dei vari schieramenti politici e di confemare o meno i relativi sondaggi politici.

Le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia

Le regioni che andranno al voto nel 2023 sono quattro: Lazio , Lombardia, Molise e Friuli Venezia Giulia

Le prime regioni ad andare al voto e per le quali ci sono già delle date certe sono Lombardia e Lazio. In queste due regioni infatti si voterà domenica 12 febbraio dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 13 febbraio, dalle ore 7 alle ore 15.

Si vota dunque in due giorni: l ’esecutivo ha infatti prolungato il periodo di voto fino a lunedì . Alle elezioni politiche di settembre si era invece votato in un unico giorno.

Presidente e Consiglio regionale vengono eletti assieme in un’unica tornata elettorale, a suffragio diretto. Non è quindi previsto il ballottaggio, nel caso i candidati o le candidate a presidente non dovessero raggiungere la maggioranza assoluta, e vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.

Le elezioni in Molise e nel Friuli Venezia Giulia

Non è stata ancora indicata la data per le elezioni regionali in Molise e nel Friuli Venezia Giulia, dove si ipotizza uno slittamento del voto alla prossima primavera.