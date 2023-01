Regionali 2023 Lazio: chi sono i candidati

Sono in tutto sei le candidate e i candidati che si contenderanno la Presidenza della Regione alle Regionali del Lazio 2023

I nomi delle candidate e dei candidati che si contenderanno al Presidenza della Regione, con gli schieramenti che li sostengono alle prossime Elezioni Regionali 2023 nel Lazio.

Le Elezioni Regionali del Lazio 2023

Nelle giornate di domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 13 febbraio, dalle ore 7 alle ore 15, si vota per eleggere il Presidente della Regione Lazio e il Consiglio Regionale.

Quali sono i nomi dei candidati che si contenderanno la Presidenza della Regione? Alcuni sono ormai già noti perchè anticipati da tempo dagli organi di stampa, altri decisamente meno.

Le alleanze in Lombardia e nel Lazio

Prima di passare in rassegna i nomi delle candidate e dei candidati occorre una premessa: a differenza delle Regionali in Lombardia, dove il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle si presentano insieme, in quelle del Lazio i due schieramenti politici andranno separati, ognuno con un proprio candidato.

Ecco dunque i candidati seguiti dalle liste (diciannove in tutto) a sostegno di ciascuno.

Sonia Pecorilli

Operatrice sanitaria, sostenuta dal Partito Comunista Italiano

Francesco Rocca

Ex capo della Croce Rossa, candidato del centrodestra sostenuto da: Forza Italia; lista civica Rocca presidente; Lega; Fratelli d’Italia; Unione di Centro; Noi moderati – Rinascimento Sgarbi

Rosa Rinaldi

Ex sindacalista, sottosegretaria con Romano Prodi e vice presidente di Enrico Gasbarra in provincia di Roma – sostenuta da Unione Popolare

Donatella Bianchi

Ex Presidente del Wwf Italia, giornalista e conduttrice televisiva, sostenuta da: Polo progressista di sinistra ed ecologista e M5s

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità alla Regione Lazio (in precedenza Responsabile della Cabina di Regia della Sanità della Regione Lazio e prima ancora Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Consiglio regionale del Lazio) candidato del centrosinistra, sostenuto da: lista civica D’Amato; Verdi Sinistra con D’Amato; “Terzo polo” con Azione e Italia Viva; +Europa Radicali e Volt; Partito Democratico; Demos con D’Amato; PSI

Fabrizio Pignalberi

Già leader del partito nazionale Più Italia, sostenuto da: Quarto Polo e Insieme per il Lazio