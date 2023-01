Regionali 2023 Lombardia: chi sono i candidati

Regionali 2023 Lombardia: sono in tutto 4 i candidati alla presidenza, di chi si tratta?

Sono quattro i candidati alla presidenza alle Regionali Lombardia 2023.

Tra costoro anche Attilio Fontana con il sostegno di tutto il centrodestra. I’attuale governatore della Regione dovrà tuttavia difendere la sua carica da Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino e Mara Ghidorzi. Questi sono i nomi che si sfideranno in questo ultimo mese di campagna elettorale. Come fa notare Ansa, la Moratti è stata ex vicepresidente di Fontana. Dopo le dimissioni dalla giunta avvenute lo scorso novembre, ora però mira alla presidenza supportata dal Terzo Polo e da una lista civica.

Regionali 2023 Lombardia: Fontana al 54,4 delle preferenze

Un sondaggio che desta abbastanza preoccupazione nel Pd e Nel Terzo Polo riguarda le elezioni regionali in Lombardia. Fontana va al 54,4% superando Majorino che deve accontentarsi di un secondo posto (27,9%). Al terzo posto troviamo Moratti (14,9%).

Majorino: “Un’occasione per cambiare le cose”

Majorino (50 anni) vanta un curriculum di tutto rispetto. Tra i suoi ruoli ricordiamo quello di assessore alle Politiche sociali, alla Salute, ai Diritti del Comune, prima nella Giunta di Giuliano Pisapia e in seguito in quella di Beppe Sala.

Majorino è inoltre membro della direzione nazionale del PD e parlamentare europeo. Il 50enne, alludendo alla sua candidatura (e alla sua eventuale vittoria) ha affermato tramite una dichiarazione riportata da Vanity Fair: “Sarà una straordinaria occasione per cambiare le cose”.

Moratti contraddetta da Sala

Tramite un recente tweet, Letizia Moratti ha affermato: “Il sindaco Beppe Sala? Voterà per me!”. Prontamente, il primo cittadino di Milano ha smentito le parole dell’ex ministra dell’Istruzione affermando che voterà per Majorino.

Mara Ghidorzi un’alternativa?

Mara Ghidorzi è stata presentata da Unione Popolare come una voce alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Nata il 25 aprile 1981, anche nel 2021 era stata candidata al Municipio 6 di Milano. A darci qualche informazione sulla giovane candidata alla presidenza della Lombardia è Varese News: di formazione sociologa, la 41enne lavora come progettista “su tematiche legate all’inclusione socio-lavorativa, la cittadinanza attiva e la parità di genere”.