Regionali: Antoniozzi, 'per la sinistra zeru titoli'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Dalla Lombardia e dal Lazio arrivano due vittorie importanti per il centrodestra e, soprattutto, per Fdi e Giorgia Meloni: per la sinistra, come direbbe Mourinho, zeru titoli". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera....