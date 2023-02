Regionali: Berlusconi, 'a indecisi o tentati da astensione dico votate Fi senza dubbi'

Roma, 6 feb (Adnkronos) - Quello in Lombardia e Lazio "è un voto importante che deve confermare il voto politico del 25 settembre e quindi confermare l'attuale maggioranza di governo". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Mattino cinque. "Mi rivolgo a chi pensasse di non andare...

Roma, 6 feb (Adnkronos) – Quello in Lombardia e Lazio "è un voto importante che deve confermare il voto politico del 25 settembre e quindi confermare l'attuale maggioranza di governo".

Lo ha detto Silvio Berlusconi a Mattino cinque.

"Mi rivolgo a chi pensasse di non andare a votare, a chi è indeciso: tu non devi avere dubbi, vota per noi, scegli il simbolo di Forza Italia, fallo nel tuo interesse e di tutti gi italiani. Vota Forza Italia, così ci impegneremo tutti insieme per una Lombardia migliore e un Lazio da riorganizzare e rilanciare", ha detto il leader di Fi.