Regionali, Bernini: "Certa che troveremo accordo nel centrodestra"

Forlì, 12 gen. (askanews) – “Sono certa che troveremo la quadra su un candidato unitario” nel centrodestra in Emilia-Romagna in vista delle elezioni comunali e regionali. Lo ha detto il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, a margine dell’incontro “La Politica come crocevia fra le relazioni” con gli studenti del Cnos Fap dei dei Salesiani Don Bosco a Forlì.

“Noi siamo maggioranza di governo non solo per il governo nazionale ma anche sui territori – ha aggiunto Bernini -. Abbiamo sempre trovato la quadra e la troveremo anche questa volta. Abbiamo un capitale umano importante che rappresenta sia Forza Italia che Fratelli d’Italia che la Lega e sono certa che come sempre riusciremo a trovare un accordo”.