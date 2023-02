Regionali: Bettini, 'senza campo largo forze democratiche si può a stento salvare Pd'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "L'esito delle elezioni regionali è negativo in modo schiacciante. L'astensionismo ha raggiunto un livello di guardia per la tenuta democratica. Le ragioni sono lontane e vicine. Sta di fatto che, senza un campo largo delle forze democratiche, si pu&...

Roma, 13 feb.

(Adnkronos) – "L'esito delle elezioni regionali è negativo in modo schiacciante. L'astensionismo ha raggiunto un livello di guardia per la tenuta democratica. Le ragioni sono lontane e vicine. Sta di fatto che, senza un campo largo delle forze democratiche, si può a stento salvare il Pd". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, su Fb sull'esito delle elezioni regionali e le prospettive del centrosinistra.

"Ma è certa la nostra sconfitta nella competizione con la destra italiana.

Riflettano anche coloro che nel Pd hanno dimostrato insofferenza e persino dileggio circa la necessità delle alleanze, in particolare con i 5Stelle. Il Movimento di Conte, senza una prospettiva politica credibile e unitaria, manifesta una sostanziale e dannosa inutilità. Così come il Terzo Polo, nelle situazioni in cui decide di dividersi da noi e giocare una partita in proprio".