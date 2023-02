Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Per favore, Enrico Letta, niente lezioni di strategia: avete messo la testa di Mario Draghi sull’altare della vostra linea di alleanza strutturale con i 5S. Il tuo Pd è stato sedotto dal populismo e persevera. Noi non siamo questo". Così Ele...

(Adnkronos) – "Per favore, Enrico Letta, niente lezioni di strategia: avete messo la testa di Mario Draghi sull’altare della vostra linea di alleanza strutturale con i 5S. Il tuo Pd è stato sedotto dal populismo e persevera. Noi non siamo questo". Così Elena Bonetti replica via twitter a Enrico Letta.