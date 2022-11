Roma, 3 nov (Adnkronos) – Delle regionali "ne stiamo discutendo, stiamo parlando con il Pd" ma "l'accordo o si fa su Lazio e Lombardia o non si fa nulla, se no gli italiani non capiscono niente e diventa semplice opportunismo". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.