Regionali: Calenda, 'quando qualcosa non funziona, io lo ammetto'

(Adnkronos) – "Noi abbiamo scelto due candidati che erano stati buoni assessori alla Sanità. L'assunto era che la Moratti prendesse i voti di elettori del centrodestra delusi dall'azione di Fontana e invece abbiamo sbagliato, non è andata così. Quando qualcosa non funziona, io tendo ad ammetterlo e a spiegare il perché di quell'errore". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. "Per noi le regionali sono un voto molto difficile, siamo al centro dello schieramento e il nostro è un voto di opinione".