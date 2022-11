Regionali: domani consiglio nazionale Verdi, 'decideremo percorso'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Domani 13 novembre, a partire dalle 11.30 e fino alle 17, il Centro Convegni “Villa Palestro”, in Via Palestro 24 a Roma, ospiterà il Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde con la presenza di tutta la dirigenza nazionale e dei due co-portavoce nazionali, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che spiegano: “Riuniamo il nostro ‘parlamentino’ per incontrare le delegate e i delegati provenienti da tutta Italia e ascoltare le loro istanze territoriali così da poterle portare all’interno delle istituzioni in cui siamo presenti.

E decidere insieme il futuro percorso politico anche in vista delle prossime regionali".