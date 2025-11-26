Regionali, Durigon: orgoglioso del risultato della Lega al Sud

Milano, 26 nov. (askanews) – “E’ un grande risultato in Veneto dove Stefani è in qualche modo il presidente della Lega, comunque un grandissimo risultato anche da parte di Zaia ma la grande soddisfazione che abbiamo è il grande risultato che abbiamo avuto al Sud: stiamo crescendo, dalle politiche alle europee fino a queste regionali, dimostrano una crescita costante dove i numeri si rivedono, siamo arrivati all’otto per cento in Puglia, al cinque e mezzo in Campania ma soprattutto anche al nove in Calabria.

La Lega c’è e vuole costruire un percorso più forte e più radicato nel territorio”. Lo ha detto il senatore Claudio Durigon, vicesegretario della Lega e sottosegretario al ministero del Lavoro, nell’analizzare il risultato elettorale della Lega alle regionali.