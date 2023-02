Regionali: Foti, 'ora tranquilla gestione del Governo'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Con le ultime elezioni il centrodestra guadagna circa 7 punti percentuali nelle due regioni rispetto a cinque mesi fa. Dove Fratelli d’Italia è storicamente più radicata come nel Lazio passa dal 31,4 percento delle ultime politiche al 33 per cent...

(Adnkronos) – "Con le ultime elezioni il centrodestra guadagna circa 7 punti percentuali nelle due regioni rispetto a cinque mesi fa. Dove Fratelli d’Italia è storicamente più radicata come nel Lazio passa dal 31,4 percento delle ultime politiche al 33 per cento, mentre nella Lombardia avevamo due consiglieri regionali e ora ne abbiamo eletti addirittura 22. È stata una piccola rivoluzione ed è anche positivo che i voti si siano redistribuiti in modo significativo nella coalizione così che si possa avere una tranquilla gestione del Governo".

Lo ha affermato a 'Radio anch'io', su Radiouno Rai, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.