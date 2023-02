Regionali: Foti, 'pienamente soddisfatti del risultato'

Roma, 15 feb.

(Adnkronos) – “Al netto dell’astensionismo, che penalizza tutti, è innegabile il successo di Fratelli d’Italia". Lo ha detto, intervenendo a Start su Sky Tg24, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"In Lombardia da 2 consiglieri regionali oggi ben 22 sono di FdI, così come nel Lazio dove in un’Assemblea composta da 51 eletti noi ne abbiamo 22. In Lombardia, inoltre, è fallito il tentativo delle opposizioni di togliere voti al centrodestra candidando Letizia Moratti con la conferma del buon governo di Fontana.

Nel Lazio, dopo decenni di sinistra, gli elettori hanno deciso di cambiare una musica che evidentemente non piaceva più. Siamo pienamente soddisfatti di questo risultato elettorale che attesta l'ottimo lavoro del governo Meloni, così come confermato anche dal segretario Pd, Enrico Letta, al New York Times”, ha rimarcato.