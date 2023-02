Regionali: Furfaro, 'sconfitta netta, servono nuovo Pd e nuovo centrosinistra'

Roma, 13 feb.

(Adnkronos) – “Per vincere serve unità, credibilità, identità. Senza anche uno solo di questi tre elementi, il centrosinistra perde. E infatti, straperde". Così Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein.

"Siamo stati per mesi imprigionati dietro i politicismi mediatici dei vari Calenda che voleva candidare direttamente una di destra in Lombardia, Conte che è stato in giunta nel Lazio fino all’ultimo minuto utile per poi staccarsi per puro calcolo elettorale, Renzi il cui sport preferito è parlare male del Pd.

Risultato: una débacle".

"La politica ha bisogno di rimettere al centro le persone, milioni di precari votano a destra nonostante la loro condizione di fragilità. Servono nuovi leader credibili, una nuova passione politica. E’ finito un ciclo. E anche il Pd deve fare la sua parte. O si cambia o si muore. Non si tratta nemmeno più di vincere le primarie, ma di cambiare tutto. Serve una stagione del campo progressista, con nuovi protagonisti”.