Regionali: Gasparri, 'centrodestra al governo in Lombardia e Lazio, Fi protagonista'

Roma, 15 gen.

(Adnkronos) – “Le prossime elezioni regionali consentiranno al centrodestra di consolidare la sua esperienza di governo in Lombardia ma anche di ritornare al governo nel Lazio, dove la gestione del PD ha aggravato tutti i problemi che affliggono la sanità, i trasporti e soprattutto il sistema dei rifiuti. Forza Italia farà la differenza sia in Lombardia che nel Lazio, ma in tutta Italia in termini di qualità e in termini di numeri per l'affermazione del centrodestra.

Siamo protagonisti nella coalizione che è stata fondata da Silvio Berlusconi e alla quale Forza Italia partecipa con spirito costruttivo e propositivo. Senza però mai rinunciare alle proprie specificità. Che riguardano la tutela della famiglia e delle imprese, ma la tutela anche delle professionalità". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI), intervenendo a Roma nel corso di un’assemblea di farmacisti.

"Farmacisti, medici, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti e tante altre figure professionali sono essenziali in una fase di rilancio della nostra Nazione.

Senza di loro – prosegue Gasparri – la gestione del PNRR, ad esempio, sarebbe impossibile. Si tratta di una mole di finanziamenti che deve essere gestita al meglio grazie anche all'apporto non soltanto delle istituzioni centrali e delle amministrazioni locali, ma di tante figure professionali che consentiranno dei buoni investimenti tesi a creare nuova occupazione e crescita reale. Forza Italia è in campo sul territorio e tra le categorie per consolidare il ruolo del centrodestra e per essere protagonista di una stagione di buon governo al servizio degli italiani.

Vigilando su tutti gli aspetti fiscali, energetici e su tutte le tematiche che preoccupano giustamente la popolazione italiana e alle quali Forza Italia e il governo di centro destra sapranno dare risposte positive”.