Regionali: Gori, 'Pd unica forza solida centrosinistra'

Roma, 13 feb.

(Adnkronos) – “Il centrodestra vince, forte del traino di Giorgia Meloni. Il che conferma la natura principalmente politica del voto regionale. Non è bastata l’encomiabile campagna condotta da Pierfrancesco Majorino. La triste esperienza della fase Covid – compresa la pessima gestione da parte di Regione Lombardia – è ampiamente rimossa". Così Giorgio Gori, sindaco Pd di Bergamo.

"Si conferma altresì che in elezioni a turno unico non si può andare divisi contro il centrodestra unito.

Rinunciare a mettere insieme tutto il centrosinistra significa condannarsi a perdere, almeno in Lombardia. Fu così nel 2018 (allora 5Stelle e LeU andarono per conto loro) ed è così stavolta: non c’è il secondo turno per riaggregare gli elettori. La scelta del Terzo Polo di appoggiare Letizia Moratti, quando stavamo dialogando per individuare una candidatura comune (non c’erano allora né Majorino né i 5Stelle), è stata una palese sciocchezza: Moratti si è rivelata una candidata estremamente debole, oltre che molto lontana dalla sensibilità degli elettori del centrosinistra, e il deludente risultato di Azione e Italia Viva ne è la prova".

"All’obiezione 'neanche uniti avreste vinto', rispondo che ha votato solo il 45%. Purtroppo, se hanno la sensazione che l’esito sia scontato, anche gli elettori più affezionati scelgono di restare a casa. L’unica consolazione è il risultato del Partito Democratico, che nonostante i suoi limiti e le sue ammaccature si conferma l’unica forza solida del centrosinistra, con risultati molto positivi nelle città".