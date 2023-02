Regionali, l'esultanza del centrodestra: "Voto di fiducia al governo"

Dopo una giornata a dir poco complicata dalle dichiarazioni di Silvio Berlusconi il centrodestra esulta per le proiezioni dei voti alle regionali nel Lazio e in Lombardia

Regionali, centrodestra esulta

Dopo una giornata a dir poco complicata, a causa delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, i primi exit poll e le prime proiezioni per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia sembrano ricompattare il centrodestra. I vari esponenti dei partiti della coalizione di governo non hanno aspettato i risultati definitivi considerato il quadro ormai chiaro della situazione che vede i loro candidati saldamente in testa.

Meloni: “Compattezza centrodestra rafforzata”

“Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia.

Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo” scrive Giorgia Meloni sui suoi canali social.

Lollobrigida: “Un apprezzamento che cresce”

“Se confermato questo è un dato superiore anche rispetto alle elezioni politiche, conseguito tre mesi fa” ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida arrivando al comitato elettorale di Francesco Rocca all’Eur. “Un apprezzamento che cresce. La coalizione del centrodestra è unitissima”.

Quanto alla forte astensione che ha caratterizzato queste elezioni regionali , secondo Lollobrigida ” è riferibile all’opposizione. Sono abbastanza convinto che sia dovuto alla loro mancanza di proposta politica”.

Tajani: “Voto di fiducia al governo”

“Se gli exit poll rispondono a verità c’è un successo del centrodestra nel Lazio molto consistente e anche in Lombardia. Questo significa che si tratta anche di un voto di fiducia al governo di centrodestra. Siamo soddisfatti” afferma al Tg1 il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Che non nasconde la preoccupazione per la scarsa partecipazione al voto, un tema “sul quale bisogna lavorare” e che riguarda sia il centrodestra che il centrosinistra.

Salvini ringrazia gli elettori

“Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio” commenta Salvini postando sui social le foto con i due candidati del centrodestra, Fontana e Rocca con tanto di cuoricino.