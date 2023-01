Regionali Lazio, l'appello di Alessio D'Amato a un mese dal voto

Roma, 12 gen. (askanews) – “Noi vogliamo dare delle risposte chiare e indicare una rotta per il futuro”. Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, a un mese dal voto lancia il suo appello sui social agli elettori dopo aver presentato il suo programma a Roma.

“Manca esattamente un mese alle prossime elezioni regionali del Lazio: si voterà il 12 e il 13 febbraio e si tratta di un voto a turno unico.

In molti mi avete conosciuto durante i terribili mesi del Covid-19. Penso che il lavoro svolto per arginare l’emergenza sanitaria di questi anni sia una dimostrazione della mia concretezza e capacità.

Mi candido perchè voglio continuare a portare avanti, quotidianamente, il lavoro per migliorare i servizi della nostra Regione e per guardare a un futuro migliore per i nostri cittadini e le nostre cittadine. #unodinoi”