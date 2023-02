Regionali, Lollobrigida: "Questo risultato farà bene a Meloni"

Roma, 13 feb. (askanews) – La vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, secondo quanto emerge dai dati finora diponibili, farà bene alla salute, non soltanto politica, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con questa battuta il ministro per l’Agricoltura e la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha risposto ai cronisti che chiedevano se la premier, ammalatasi di influenza, avesse commentato con lui il risultato. “So che la premier non sta benissimo, oggi era a curare la sua salute personale, evidentemente questo risultato le farà bene”, ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia.

Secondo Lollobrigida il dato sulla scarsa affluenza alle urne non ridimensionerebbe il successo dei partiti al governo, ma sarebbe anzi la prova che gli elettori del centrosinistra avrebbero preferito non votare per disaffezione alla loro parte politica: “C’è un’opposizione che getta fango, parla d’altro e non parla di quello che vuole realizzare e gli italiani, siccome sono un popolo di persone intelligenti sanno valutare, anche gli elettori della sinistra ovviamente valutano l’assenza di proposta politica, l’assenza di alternativa al centrodestra e danno un segnale chiaro.

Dalle percentuali che sono emerse direi che gli elettori del centrodestra sono andati abbastanza compatti a votare”.