Regionali: Ricci, 'andare divisi favorisce destra e aumenta astensione'

(Adnkronos) – "Male il risultato e male l’astensione. La sconfitta è netta e non può essere ammorbidita in nessuna maniera, ma la certezza è che divisi si perde". Così il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci, intervenuto in diretta a Rai News24.

"Chi ha prodotto le divisioni pensando di dividersi le spoglie del Pd si sbagliava, questa sconfitta ha dimostrato che il Pd è l’unica alternativa alla destra, visti i risultati di Terzo Polo e Movimento 5 Stelle.

Non essendoci ancora un’alternativa vera alla Meloni, continua ad avere un clima favorevole. Ma non le darei meriti, negli ultimi giorni sul fronte internazionale abbiamo fatto figure che non ci hanno rafforzato".

E poi sull’astensionismo: "Reputo molto negativo il dato dell’astensione, in questo caso io credo che abbia influito il fatto che fossero elezioni scontate. Quando si sono visti i primi dati dell'affluenza bassa qualcuno pensava potesse recuperare il centro sinistra, ma in realtà abbiamo visto che questa volta l’astensione ha colpito di più l’elettorato democratico, il fronte delle opposizioni, perché meno motivato ad andare a votare rispetto ad una sconfitta già annunciata".