Regionali: Ronzulli, 'maggioranza supera tagliando, Terzo polo è morto'

Roma, 14 feb.

(Adnkronos) – "Ci confermiamo in Lombardia, conquistiamo il Lazio, in tutti e due i casi superando il 50 per cento. lo credo che questo primo tagliando per la maggioranza si possa definire ampiamente superato. Se dovessimo giudicarlo come un voto di fiducia al Governo, non ci sono dubbi sul fatto che gli abitanti delle due principali regioni del Paese abbiano confermato il gradimento per l'esecutivo, con percentuali che superano quelle delle ultime Politiche".

Lo afferma Licia Ronzulli, capogruppo di Fi al Senato, in un'intervista al 'Quotidiano nazionale'.

"Chi lavora bene viene premiato. E in questi primi 100 giorni -aggiunge- abbiamo ottenuto risultati importanti, a cominciare da una legge di Bilancio approvata a tempo di record. Questo vale a livello nazionale, ma anche localmente. Non è un caso, infatti, che il centrodestra, da oggi, si trovi ad amministrare 15 regioni contro le 4 guidate dalla sinistra".

Come Forza Italia "ci confermiamo ancora una volta come forza determinante all'interno della maggioranza. II partito è vivo e si tiene sui livelli delle scorse Politiche, perché dobbiamo sempre prendere in considerazione il fatto che storicamente alle Regionali le percentuali sono sempre più basse. Detto ciò, coloro che volevano cannibalizzarci, spacciandosi come polo centrista e moderato sono stati serviti. Si mettano l'anima in pace. La forza centrista e moderata -conclude Ronzulli- già esiste e si chiama Forza Italia.

Il Terzo polo è morto".