Regionali, vittoria di Fico: da Campania no a autonomia differenziata

Napoli, 24 nov. (askanews) – “Dalla Campania parte un messaggio forte: non vogliamo l’autonomia differenziata. Noi crediamo che l’Italia sia una, come dice la nostra Costituzione, indivisibile. Ed è questo che costruiamo da qui. Sono convinto che tante persone del Nord la pensano esattamente così”. Così Roberto Fico, neo presidente della Regione Campania, nel corso del suo intervento al comitato elettorale a Napoli.

“Non siamo contenti del dato dell’astensionismo e dovremo lavorare affinché alle prossime elezioni ci sia meno astensionismo. Dovremo convincere a un modello di partecipazione, di inclusione e dobbiamo far sì che ci siano metodi per cui le persone possano sentirsi più vicine alla possibilità di voto”, ha aggiunto.