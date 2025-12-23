Regione Lazio, Rocca: approvata Legge Bilancio, sono orgoglioso

Roma, 23 dic. (askanews) – A margine dell’approvazione della Legge di Stabilità e di Bilancio per il 2026 da parte del Consiglio Regionale del Lazio, il Presidente della Regione Francesco Rocca ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È stata una lunga notte, ma i risultati sono veramente importanti. Non sono mai stato così orgoglioso di una Legge di Bilancio da quando sono Presidente.

Il piano prevede investimenti molto importanti e guarda molto al sociale: la manovra comprende oltre 200 milioni di investimenti e presta molta attenzione anche ad un settore strategico come la mobilità. Sono stati stanziati, ad esempio, 50 milioni di euro per la Metro C di Roma. Ringrazio il Consiglio Regionale per l’attenzione rivolta a settori importantissimi per il nostro territorio”.