Regione Marche a Vinitaly: enoturismo e bio ricette per crescere

Verona, 3 apr. (askanews) – “Tra i punti di forza della Regione Marche sicuramente c’è la legge sull’enoturismo, che è una legge che promuove le cantine, che promuove il vino, attraverso il far conoscere il proprio territorio, la terra e il lavoro delle aziende. Noi come regione ci caratterizziamo proprio per questa particolarità diffusa sul territorio, una artigianalità e un saper fare che si esprime anche nelle vigne. Abbiamo molto biologico e un’agricoltura sostenibile, come ci chiede l’Europa e noi stiamo raggiungendo obiettivi importanti. Dal punto di vista del biologico nel vino siamo la seconda regione in Italia e le province di Ascoli e Fermo sono le prime a livello nazionale con il 46-47% di superficie vitata a biologico. Ci puntiamo tanto e sarà sicuramente un punto di forza per raccontare il brand Marche del vino”. Lo ha detto Andrea Maria Antonini, assessore all’Agricoltura Regione Marche, che a Vinitaly ha presentato una ricerca dell’Università Bocconi di Milano e ha ribadito l’impegno per fare dell’enoturismo una leva per l’intera filiera alimentare, ma anche per il turismo dei piccoli borghi.