Regione Toscana premia Dacia Maraini con il Pegaso d'oro

Roma, 15 ott. (askanews) – La Regione Toscana ha conferito il Pegaso d’oro a Dacia Maraini. La premiazione si è tenuta presso la sede capitolina della Regione Toscana con la partecipazione del Presidente di Regione, Eugenio Giani, e della Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Toscana, Cristina Manetti.

Dacia Maraini, che vanta numerose e riconosciute produzioni letterarie in qualità di romanziera, poetessa, saggista, drammaturga e sceneggiatrice, è stata premiata per esser stata, come recita la motivazione del conferimento, “voce delle battaglie del nostro tempo e per il suo impegno per i diritti delle donne, per la giustizia sociale e per l’ambiente che l’ha resa figura di riferimento per coloro che cercano ogni giorno di portare cambiamenti positivi nel mondo”.

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, ha dichiarato: “Era tanto tempo che pensavamo a Dacia Maraini per quello che rappresenta; è una donna che anche controcorrente ha saputo esprimere la sua difesa sulle donne, ma anche sui temi civili più scabrosi e difficili nella storia del Paese. Dacia Maraini è una delle scrittrici italiane di maggiore risonanza e significato, una donna che davvero ha testimoniato per tutta la sua vita un senso di impegno civile che non ha precedenti”.

Dopo aver ricevuto il premio, Dacia Maraini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Questo premio per me ha un valore di stima, infatti io penso che un riconoscimento così rappresenti un atto di stima e, siccome le donne hanno mancato di stima per tanti secoli, è molto importante che una donna riceva un atto di stima pubblico ed istituzionale come il Pegaso d’oro”.

Una delle tematiche più affrontate dalla Maraini nel corso della sua carriera è la condizione delle donne, nei contesti familiari quanto in quelli lavorativi. Un’attività di denuncia e lotta sociale che sarà al centro della nuova edizione dell’iniziativa ‘La Toscana delle Donne’, una kermesse ideata dalla della Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Toscana, Cristina Manetti.

“Siamo molto felici di questo premio, di questo Pegaso” – dichiara Cristina Manetti – “Perché Dacia Maraini interpreta davvero lo spirito del festival della ‘Toscana delle donne’, perché è una donna che si è battuta per i diritti delle donne, ha saputo raccontare questo impegno e portare anche questo tema all’attenzione dell’opinione pubblica, una donna che attraverso le sue storie ha saputo contestualizzare anche spaccati d’Italia in periodi storici molto diversi”.

Il Pegaso d’Oro, riconoscimento istituito dalla Giunta regionale toscana nel 1993, consiste in una riproduzione del cavallo alato Pegaso, eletto a simbolo della Regione Toscana, e tratto da una moneta attribuita a Benvenuto Cellini, simbolo di libertà e forza.