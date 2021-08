Regioni a rischio zona gialla con il prossimo monitoraggio: i dati su ricoveri e terapie intensive

L'elenco delle regioni a rischio di passare in zona gialla con i relativi dati riguardanti incidenza, ricoveri e terapie intensive.

Stando ai dati dell’Agenas, in diverse parti d’Italia i casi positivi al Covid stanno diminuendo e in tutti i terriori ricoveri e terapie intensive sono sotto le soglie che segnano il passaggio alla zona gialla: quali sono le regioni più a rischio di superarle con il prossimo monitoraggio?

Regioni a rischio zona gialla

Sebbene gli ultimi dati abbiano consentito a tutta la penisola di rimanere in fascia bianca, continua ad essere critica la situazione in Calabria e Sardegna. A livello nazionale si rileva un tasso di occupazione pari al 5% dei posti letto in terapia intensiva e del 7% in area medica. I dati più preoccupanti, oltre a quelli delle suddette reioni, sono quelli della Sicilia.

Regioni a rischio zona gialla: ricoveri e terapie intensive

Queste le percentuali delle singole regioni, considerando che la prima è quella delle rianimazioni occupate e la seconda dei reparti di medicina generale e che le soglie da superare per entrare in zona gialla sono ripettivamente del 10% e del 15%

Abruzzo 7% – 5%

Basilicata 0% – 10%

Calabria 7% – 14%

Campania 4% – 9%

Emilia-Romagna 6% – 6%

Friuli-Venezia Giulia 5% – 3%

Lazio 7% – 8%

Liguria 5% – 5%

Lombardia 3% – 5%

Marche 5% – 5%

Molise 3% – 3%

Bolzano 2% – 5%

Trento 0% – 5%

Piemonte 2% – 2%

Puglia 5% – 6%

Sardegna 10% – 12%

Sicilia 9% – 19%

Toscana 8% – 7%

Umbria 7% – 8%

Valle d’Aosta 0% – 6%

Veneto 5% – 3%

Regioni a rischio zona gialla: l’incidenza

Quanto all’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, il dato è in calo in 14 Regioni (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto), stabile in una provincia e in aumento in sei territori. Osservando i numeri dal 16 al 22 agosto, si nota che essa è superiore a 50 in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte e Puglia. A livello nazionale è in leggero calo rispetto alla settimana precedente (da 74,34 a 73,75).

Questa l’incidenza delle singole regioni con l’indicazione di stabiità, aumento o dimunizione: