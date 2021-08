Regioni a rischio zona gialla dal 6 settembre: i dati su ricoveri e terapie intensive

Sono due le regioni che corrono maggiormente il rischio di passare in zona gialla dal 6 settembre: i dati sull'occupazione degli ospedali.

Dopo la Sicilia, passata in zona gialla dal 30 agosto 2021, ci sono altre regioni che corrono il rischio di cambiare colore a partire da luedì 6 settembre: osservando i dati su ricoveri e terapie intensive emerge che Sardegna e Calabria potrebbero vedersi costrette a reintrodurre alcune restrizioni.

Regioni a rischio zona gialla

Stando ai numeri dell’Agenas, l’agenzia che aggiorna quotidianamente i tassi di occupazione degli ospedali, la Sardegna ha una percentuale di posti letto occupati in area medica pari al 14% e in rianimazione al 13% (per passare in zona gialla occorre superare reispettivamente il 15% e il10%). La Calabria ha invece sforato la soglia nei reparti con il 17% ma per quanto riguarda le terapie intensive è ferma al 9%.

Regioni a rischio zona gialla: i dati su ricoveri e terapie intensive

Queste le percentuali di occupazione riferite ad ogni singola regione: