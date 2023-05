Regioni, Emiliano: ripartire subito il Fondo di sviluppo e coesione

Roma, 18 mag. (askanews) – “La Conferenza delle Regioni ha trovato una posizione unitaria da rappresentare nella riunione della conferenza Stato-Regioni con i ministri Calderoli e Fitto”, una “posizione netta e chiara: noi chiediamo l’immediata fissazione della seduta del Cipess per effettuare la ripartizione del Fondo di sviluppo e coesione secondo le intese che sono state stabilite con i governi precedenti per poter cominciare immediatamente a lavorare”. Lo ha detto il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, al termine della Conferenza delle Regioni.

“Questa – ha proseguito Emiliano – è la condizione fondamentale per qualunque altra nuova interlocuzione col governo. È sempre accaduto che il fondo Fsc sia stato assegnato alle Regioni nelle quote previste e che ci sia stata poi una intesa tra Regioni e Stato, e soprattutto Ministeri, per l’adeguato coordinamento della spesa”.

“Certo – ha sottolineato il governatore della Puglia -, la struttura centralizzata che il ministro Fitto sta progettando dovrebbe fare questo lavoro per conto di tutti gli altri ministeri, con difficoltà che secondo noi sono gravissime. Speriamo che non ritardino ulteriormente la spesa, abbiamo perso cinque mesi sul Fsc col vecchio governo e ne abbiamo persi altri cinque con questo, speriamo che la riunione di oggi sia decisiva per l’assegnazione del fondo Fsc, esattamente come previsto un anno fa”, ha concluso Emiliano.