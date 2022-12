Regioni, Fontana: "C'è una volontà di contare sempre di più nel panorama istituzionale"

Monza, 6 dic. (Adnkronos) - "Credo che sia stata una bellissima occasione per ribadire la coesione delle regioni e la loro volontà di contare sempre di più all'interno del panorama istituzionale italiano". Le parole di Attilio Fontana, al termine della seconda giornata d...

Monza, 6 dic.

(Adnkronos) – "Credo che sia stata una bellissima occasione per ribadire la coesione delle regioni e la loro volontà di contare sempre di più all'interno del panorama istituzionale italiano". Le parole di Attilio Fontana, al termine della seconda giornata del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, sottolineano l'unità di intenti da parte delle regioni italiane, riunitesi in Lombardia per questa prima edizione del festival.

"Oggi abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica, che ci ha onorato della sua presenza, questo documento nel quale chiediamo la istituzionalizzazione della Conferenza.

Credo che le relazioni, sia del presidente Fedriga che del vicepresidente Emiliano siano state molto ben fatte, e che soprattutto abbiano toccato tutti quei punti che riteniamo fondamentali e che dovranno essere affrontati per il futuro delle nostre istituzioni e di tutto il paese" conclude Fontana.