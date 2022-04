Regioni: Gazzetta Amm, Sicilia la meno efficiente in spesa locazioni immobili con rating C

Roma, 10 apr. (Adnkronos/Labitalia) – La Sicilia è la Regione meno efficiente nelle spese sostenute per locazione di beni immobili. E’ l’unica a ricevere la ‘C’, il rating peggiore assegnato dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Nello specifico, per questa voce, nel 2020, la Sicilia ha speso 33.383.880,25 euro. Un valore che appare, tuttavia, in calo rispetto agli anni precedenti: la spesa ammontava infatti a 58.060.341,07 nel 2017, anno in cui si è registrato un picco, per poi cominciare a calare nel 2018 e 2019, con valori sostanzialmente sovrapponibili (rispettivamente 41.081.235,43 e 41.372.092,17), fino ad arrivare appunto ai 33.383.880,25 euro del 2020.