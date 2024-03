Regioni, Meloni: su Statuti speciali procederemo spediti

Trento, 12 mar. (askanews) – Sull’aggiornamento degli Statuti “c’è una richiesta che è stata consegnata già da diverse settimane dai presidenti delle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla quale sta lavorando il ministro Calderoli. È stata fatta una prima riunione politica per istituire dei tavoli tecnici con ciascuna delle Regioni e delle province autonome per aggiornare lo Statuto secondo le indicazioni che vengono. Il ministro Calderoli è persona molto competente e molto positiva da questo punto di vista per cui confido che procederemo spediti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo – al suo arrivo a Trento per la firma del patto di coesione e sviluppo – ad una domanda sulla riforma degli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.