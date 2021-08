Regno Unito, bambino e agente di polizia trovati morti nel Worcestershire

Giallo nel Regno Unito dove un bambino ed un agente di polizia sono stati trovati morti in circostanze misteriose.

Giallo nel Regno Unito dove un bambino di appena tre anni e un agente di polizia in divisa sono stati trovati morti in un’abitazione del Worcestershire. A dare la notizia dell’accaduto gli agenti di Polizia della stazione di West Mercia.

Stando a quanto appreso, all’arrivo dell’ambulanza i due erano già deceduti sul colpo. A nulla dunque sono valsi gli sforzi degli operatori sanitari. Non hanno quindi potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso.

Bambino agente trovati morti, il ritrovamento

Le morti del bambino e del poliziotto risultano essere completamente avvolte nel mistero. Per questo al fine di far luce su cosa sia successo, ha preso il via l’indagine sui decessi.

A raccontare cosa è successo, un portavoce degli operatori sanitari del West Midlands Ambulance Service che – riporta il Dailymail – ha dichiarato: “Siamo stati chiamati per segnalazioni di un’emergenza medica in una proprietà su Cairndhu Drive alle 9:21. […] Due ambulanze, un agente paramedico e la nostra squadra di risposta per le aree pericolose sono intervenute sul posto. All’arrivo abbiamo scoperto due pazienti, un uomo e un bambino. […] Purtroppo, è diventato subito evidente che nessuno dei due pazienti poteva essere salvato e sono stati confermati morti sul posto”.

Bambino agente trovati morti, le parole dell’assistente capo Rachel Jones

A svelare dettagli importanti sulla vicenda anche l’assistente capo Rachel Jones che ha dichiarato “È con grande tristezza che condividiamo questa notizia oggi. Anche se le circostanze della morte non sono completamente note, si tratta chiaramente di un tragico incidente. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai colleghi dell’ufficiale”. […] Purtroppo, è diventato subito evidente che nessuno dei due pazienti poteva essere salvato e sono stati confermati morti sul posto”.

Bambino agente trovati morti: il cordoglio dei vicini

A commentare il loro difficile vissuto i vicini di casa – che riporta Sky News – hanno raccontato le emozioni scioccanti provate: “Devastante, così tante vite perse troppo presto in circostanze così tragiche… Il mondo è in un tale caos in questo momento e molti stanno soffrendo terribilmente per affrontarlo da soli”, ha scritto un utente, mentre un altro ha dichiarato: “Che tristezza non solo per la famiglia ma per gli agenti che hanno assistito alla scena, pensieri e preghiere per tutti”.