Sull'autostrada M4 è apparso un cartello stradale con i simboli di Squid Game, popolare serie tv di Netflix. L'avvertimento della polizia.

Regno Unito, cartello stradale con i simboli di Squid Game: la serie di Netflix

Squid Game, in onda su Neflix, è la serie tv del momento, di cui tutti parlano.

I protagonisti sono persone sommerse dai debiti e decisamente disperate, che prendono parte ad alcuni giochi tradizionali per bambini con lo scopo di riuscire a vincere 33 milioni di euro. Chi sbaglia o infrange le regole del gioco avrà ben altre conseguenze. Sull’autostrada M4, che collega l’Inghilterra al Galles, è apparso un cartello molto particolare, con il simbolo di Squid Game. Il cartello sta gettando nel panico gli automobilisti.

Regno Unito, cartello stradale con i simboli di Squid Game: i simboli

I giocatori che partecipano a Squid Game vengono adescati da un personaggio che lascia un biglietto con un numero di telefono e un triangolo, un cerchio e un quadrato. Le tre figure accompagneranno tutto il percorso del gioco. Le guardie indossano sulla maschera questi simboli per distinguersi nei vari gradi di importanza. Per questo quando le persone hanno notato il cartello con questi simboli sono rimaste molto stupite e anche incuriosite, visto che Squid Game è la serie del momento.

Regno Unito, cartello stradale con i simboli di Squid Game: l’avvertimento della polizia

La foto del cartello sull’autostrada sta facendo il giro del web. La Polizia è intervenuta e su Twitter ha rassicurato tutti. “Buonasera a tutti. Possiamo confermare che seguendo questa segnaletica della M4 a Slough non finirete nella popolare serie di Netflix Squid Game” ha scritto la Thames Valley Police. “Sono solo indicazioni per i percorsi di deviazione durante i lavori stradali” ha rassicurato la Polizia Stradale. Nessun pericolo, quindi, per tutti gli automobilisti.