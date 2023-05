Regno Unito, "Dov'è Louis?": il principe sparisce, ma poi riappare: il caso sui social

Il web se lo è chiesto per dei minuti interi: il principino Louis dov’è? Il terzogenito di William e Kate, è scomparso a 90 minuti dall’inizio dell’incoronazione del nonno, Re Carlo III. La reazione degli utenti sui social è stata immediata. Sono stati in tanti a chiedersi dove fosse finito il piccolo. Ad ogni modo non è successo nulla di grave: il fratellino di George e Charlotte è ricomparso 25 minuti dopo: “Louis è ritornato”, è stato uno dei tanti commenti quando è riapparso.

Regno Unito, Louis scompare e poi riappare: la reazione sui social è immediata

Stando a quanto è possibile evidenziare, il principe è ricomparso in pubblico giusto in tempo per poter cantare insieme agli altri “Good save the King”, quindi è salito con mamma, papà e i due fratellini al seguito, a bordo della Jubilee coach che ha viaggiato lungo il percorso dietro alla carrozza del nonno e di Camilla.

Nelle celebrazioni dell’incoronazione brilla anche la piccola stella di Charlotte

Se Louis da una parte ha impensierito gli utenti dei social, dall’altra parte anche la sorellina maggiore Charlotte ha dato modo di far sentire forte e chiaro la sua presenza. La principessa ha indossato per l’occasione un abito bianco. I capelli sono legati e sulla testa ha la stessa coroncina (in miniatura) di mamma Kate. Però non è solo il look a risaltare. Charlotte ha ormai otto anni, eppure nella compostezza e nella presenza scenica assomiglia sempre più a mamma Kate prima e alla bisnonna Elisabetta poi. Del resto non poteva che essere così.