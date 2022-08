Regno Unito, enorme incendio scoppia nel Dorset: colpita la riserva naturale di Studland

La riserva naturale situata nella penisola di Studland è stata dilaniata da un violento incendio. Intervenuti i vigili del fuoco.

Fumo e fiamme in lontananza e una intera distesa di vegetazione distrutta. Queste alcune delle conseguenze dell’enorme incendio che ha colpito in queste ultime ore la penisola di Studland nel Dorset. Interessata la riserva naturale locale. Sul posto i vigili del fuoco.

Large heathland fire at Littlesea Studland NNR the fire service are in attendance the onshore wind isn’t helping. The Ferry and Ferry road is closed at the moment pic.twitter.com/nIUdfAWp3z

— Rob Johnson (@RobJohn72810618) August 12, 2022