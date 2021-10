David Amess, deputato conservatore, è stato accoltellato mentre partecipava a un intervento nel suo collegio elettorale, in una chiesa a Nord di Londra.

Il deputato britannico David Amess è stato accoltellato durante un incontro con gli elettori, a Nord di Londra. Le sue condizioni sono subito apparse critiche: le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Il politico è morto all’età di 69 anni.

Regno Unito, deputato David Amess accoltellato

Il parlamentare dei Tories, il partito di Boris Johnson, è stato più volte colpito a coltellate e gravemente ferito. Il tragico episodio è avvenuto mentre si trovava a un incontro in una chiesa nell’Essex, la Belfairs Methodist Church di Leigh-on-Sea.

Dalla prima ricostruzione dei fatti, pare che un uomo sia entrato nella chiesa e lo abbia aggredito.

Subito dopo l’aggressione il rappresentante dei Tories, John Lamb, ha fatto sapere ai media locali che il collega è stato immediatamente soccorso sul posto. “È ancora all’interno della chiesa, non ci fanno entrare per vederlo. Sembra una situazione molto seria“, ha dichiarato.

Deputato David Amess accoltellato a Londra, arrestato l’aggressore

Stando a quanto finora reso noto dalle autorità intervenute sul caso, la Polizia ha già arrestato il colpevole e non sarebbe “alla ricerca di altri sospetti”.

L’identità dell’aggressore per il momento non è stata resa nota e non si conoscono le ragioni che lo hanno spinto al folle gesto. L’area intorno alla chiesa è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine.

Deputato David Amess accoltellato a Londra, chi è il parlamentare dei Tories

David Amess, 69 anni, è stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1983. Sul suo sito, il parlamentare riporta tra i suoi interessi “il benessere degli animali e le tematiche pro-life”.

Nel 2010 il politico del Labour Stephen Times era sopravvissuto a un accoltellamento avvenuto durante un incontro con i suoi elettori. Non riuscì a salvarsi Jo Cox, sempre del Labour, uccisa nel 2016 a pochi giorni dal referendum sulla Brexit.