Regno Unito, il ministro della Salute Hancock si è dimesso: scandalo nel Governo di Boris Johnson

Regno Unito, il ministro della Salute Hancock si è dimesso: l’annuncio

Le dimissioni si sono rese indispensabili dopo la pubblicazione di alcune foto che ritraevano il politico mentre si scambiava effusioni con la sua collaboratrice Gina Coladangelo.

L’allontanamento dal Governo di Matt Hancock, personalità che ha giocato un ruolo determinante per il Regno Unito nella lotta alla pandemia da coronavirus, tuttavia, non è stato richiesto in virtù della sua relazione extraconiugale ma per altri fattori contingenti.

Regno Unito, il ministro della Salute Hancock si è dimesso: lo scandalo

Gli scatti recentemente diffusi mostrano Matt Hancock e Gina Coladangelo, entrambi sposati e con tre figli, mentre si abbracciano e baciano. Sulla base delle informazioni rilasciate, l’incontro riporta la data dello scorso 6 maggio, periodo in cui nel Regno Unito vigevano ancora le regole che imponevano il distanziamento sociale tra coloro che non convivevano o non appartenevano al medesimo nucleo familiare.

Il ministro della Salute, quindi, è stato accusato di aver violato le misure anti-Covid imposte ai cittadini nel Paese.

Inoltre, il pressing per le dimissioni attuato su Matt Hancock dopo la pubblicazione delle foto ha riguardato anche una questione strettamente lavorativa. Mesi fa, in considerazione della sua relazione con la donna, il politico ha fatto assumere Gina Coladangelo come consulente del Ministero della Salute britannico, abusando del proprio potere.

Regno Unito, il ministro della Salute Hancock si è dimesso: le foto

Le immagini che hanno fatto scoppiare lo scandalo sono state diffuse dal tabloid inglese The Sun, nella giornata di venerdì 25 giugno.

Le foto, oltre a riportare la data del 6 maggio 2021 e a raffigurare la coppia in intimità, sono state scattate all’interno della struttura che ospita il Ministero della Salute britannico.

Per la prima volta, inoltre, la vicenda ha portato anche il parlamentare Tory, Duncan Baker, a richiedere l’allontanamento dal governo di Matt Hancock. La richiesta di Baker si è unita a quella dei labouristi e a quella presentata dal gruppo Covid-19 Bereaved Families for Justice, portando infine alla rimozione del ministro della Salute Hancock dal suo incarico di governo.