Boris Johnson sta per annunciare nuove misure per contenere la diffusione del virus. A preoccupare ora è la variante Omicron.

Per gli esperti la variante Omicron sarà presto dominante nel Regno Unito, sostituendo la Delta. I contagi nel Paese restano troppo alti, sebbene si assista a un calo di ricoveri e di vittime. Per contenere la diffusione del virus, in particolare della nuova mutazione, Boris Johnson sta per annunciare nuove restrizioni.