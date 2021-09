Nel Regno Unito, un incendio industriale è divampato all’interno di una fabbrica situata a Park Street, nella città di Kidderminster.

Nel Regno Unito, è stato segnalato un enorme incendio industriare a Kidderminster: il propagarsi delle fiamme ha portato al verificarsi di svariate esplosioni e ha fomentato la diffusione di un denso fumo nero.

Regno Unito, incendio industriale divampato a Kidderminster

Nel primo pomeriggio di mercoledì 8 settembre, intorno alle ore 15:00, un incendio industriale di ingenti dimensioni è stato avvistato nella zona di Park Street, a Kidderminster, città britannica situata nella contea del Worcestershire, in Inghilterra.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse dai residenti, è stato spiegato che le fiamme hanno portato alla creazione di una densa nube di fumo nero, visibile anche da svariati chilometri di distanza, e al verificarsi di alcune esplosioni.

In seguito al sopraggiungere della segnalazione del rogo, le forze dell’ordine si sono rapidamente attivate e hanno raggiunto il sito devastato dall’incendio. In particolare, la polizia di West Mercia ha diramato un avviso al fine di invitare la popolazione a non dirigersi verso Park Street.

Incendio industriale divampato a Kidderminster: le forze dell’ordine

Per quanto riguarda l’incendio divampato a Park Street, Kidderminster, il traffico è stato rapidamente e bruscamente interrotto in tutta la città del Worcestershire.

Intanto, i vigili del fuoco si sono recati presso il luogo danneggiato dal rogo, scoppiato all’interno di una fabbrica situata nelle vicinanze di Sainsbury’s, e si sono attivati per mettere in sicurezza l’area e di spegnere le fiamme nel minor tempo possibile.

Intanto, alcuni abitanti che risiedono nella zona hanno postato alcuni messaggi sui social media, asserendo: “Kidderminster è in fiamme”.

Regno Unito, incendio industriale divampato a Kidderminster: testimonianze

Alcune delle persone residenti in zona al momento dell’incendio hanno riverito di aver assistito al diffondersi di intense ondate di fumo e hanno udito forti esplosioni, avvistato a chilometri di distanza dal luogo dell’incendio.

Per questo motivo, quindi, i residenti hanno riferito di essere stati costretti a restare in casa con le finestre chiuse.

Un cittadino di Kidderminster, in particolare, ha twittato il seguente messaggio: “Enorme incendio a Kidderminster in questo momento. Ho dovuto chiudere tutte le mie finestre a casa. Spero che tutti stiano bene”.

Inoltre, la Holy Trinity School, struttura scolastica che si trova nelle vicinanze della fabbrica all’interno della quale è divampato il rogo, ha inviato una comunicazione a tutti i genitori dei propri studenti, riferendo la situazione in atto di svolgimento esistente a Park Street e informando che “il traffico è bloccato”.