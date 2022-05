Regno Unito, insegnante accusato di violenza sessuale e traffico di studentesse

Scandalo in UK, dove un insegnante è accusato per violenza sessuale e traffico di studentesse: sarà giudicato davanti al tribunale di Birmingham.

Muhammed Taimoor, un insegnante inglese, è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di quattro studentesse minorenni tra i 14 e i 16 anni.

Insegnante accusato di violenza sessuale

Un insegnante britannico è stato accusato di aver aggredito sessualmente quattro studentesse adolescenti, probabilmente sue alunne.

Muhammad Taimoor, 28 anni, docente in una scuola di Birmingham, avrebbe portato le ragazze in giro con la sua auto con l’intenzione di aggredirle sessualmente.

La polizia delle West Midlands ha dichiarato che due delle presunte vittime hanno 15 anni, mentre le altre due ne hanno rispettivamente 14 e 16. Secondo gli agenti delle Forze dell’ordine, alcune delle presunte aggressioni sarebbero avvenute mentre il signor Taimoor era sul posto di lavoro.

I capi d’accusa e il processo

Il signor Taimoor è attualmente imputato per quattro capi d’accusa: aver provocato o istigato lo sfruttamento sessuale di minori, violenza sessuale in una posizione di fiducia, e due capi d’accusa per traffico di esseri umani all’interno del Regno Unito.

Il 28enne era già stato arrestato il 9 maggio e rilasciato su cauzione, ma è stato nuovamente prelevato nella mattinata di sabato 14 dalla sua casa di Richmond Road, a Birmingham.

Ora il signor Taimoor dovrà comparire lunedì 16 maggio davanti al Tribunale di Birmingham.