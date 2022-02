Regno Unito, la Regina Elisabetta riappare alla vigilia del giubileo di platino

Alla vigilia dell'inizio del giubileo di platino, la Regina Elisabetta è ricomparsa in pubblico in occasione di un ricevimento tenuto a Sandringham.

Alla vigilia dell’attesissimo giubileo di platino, la Regina Elisabetta è apparsa nuovamente in pubblico. L’occasione è stato un ricevimento che il capo dello Stato britannico ha organizzato nella sua tenuta di Sandrigham. Stando a quanto emerge da alcune foto e video pubblicate sulla pagina twitter della Royal Family, la regina è apparsa in ottima forma.

Regina Elisabetta ricompare, il sorriso smagliante della Monarca britannica

In questa giornata di sabato 5 febbraio, la regina è apparsa quanto mai raggiante, tanto che in un video pubblicato su Twitter la vediamo tagliare una grande torta o meglio iniziare. In una scena successiva la Monarca riceve un mazzo di fiori da una fanciulla.

Stando a quanto si apprende, tra i partecipanti al ricevimento erano presenti alcuni gruppi di volontariato, oltre che alcuni rappresentanti della comunità di Sandringham e alcuni membri iscritti al Women’s Institute.

L’incontro con Angela Wood

Particolarmente significativo è stato l’incontro con Angela Wood. La donna esattamente 69 anni fa, in qualità di assistente cuoca, contribuì a realizzare la ricetta di pollo che venne offerta il giorno dell’incoronazione.

La Regina Elisabetta sarà la prima monarca a festeggiare il giubileo di platino

Come lei nessuno mai. La Regina Elisabetta è la prima sovrana del Regno Unito della Storia a festeggiare il giubileo di platino. In una nota ufficiale la casa reale ha scritto:

“Il 6 febbraio di quest’anno Sua Maestà la Regina diventerà il primo monarca britannico a celebrare un Giubileo di platino, in occasione dei 70 anni di servizio al popolo del Regno Unito, dei Regni e del Commonwealth. Per celebrare questo anniversario senza precedenti, eventi e iniziative si svolgeranno durante tutto l’anno, culminando in un weekend festivo di quattro giorni nel Regno Unito da giovedì 2 a domenica 5 giugno.

Il giorno festivo offrirà l’opportunità alle comunità e alle persone in tutto il Regno Unito di riunirsi per celebrare il traguardo storico”.