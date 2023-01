Regno Unito, madre e figlia vengono investite da un'auto in corsa: la piccola aveva solo 4 anni

L’ennesimo giovane ha perso la vita in seguito ad un incidente.

È avvenuto nel Regno Unito a Leeds dove la 27enne Justyne Hulboj è stata travolta ed uccisa mentre stava camminando lungo il marciapiede con la sua bambina Lena, di quattro anni. Nessuna delle due è purtroppo sopravvissuta. Stando a quanto riporta il Daily Mail l’incidente sarebbe stato causato da un’Audi TT che si è schiantata contro il muro di una concessionaria.

Madre e figlia investite a Leeds: la vicenda

L’allarme alla polizia era scattata intorno alle 8.30 di martedì 16 gennaio.

L’impatto è stato di una violenza tale che il corpo della vittima più piccola sarebbe stato sbalzato per diversi metri. L’autista dell’Audi dopo essere stato inizialmente curato per le ferite riportate in ospedale è stato posto sotto arresto. Le sue condizioni non sono infatti critiche.

L’ispettore investigativo: “Incidente assolutamente tragico”

Nel frattempo l’ispettore investigativo Paul Conroy del Major Inquiriy Team ha raccontato alla testata britannica: “Questo è un incidente assolutamente tragico e stiamo lavorando per sostenere la famiglia della donna e del bambino coinvolti. Abbiamo già parlato con un certo numero di testimoni, ma desideriamo parlare con chiunque altro abbia assistito alla collisione stessa o agli eventi che l’hanno preceduta. Chiederemo anche a chiunque si trovasse nell’area nel momento della collisione di controllare le riprese della propria dashcam”.