Regno Unito, mamma prepara il figlio per la scuola e muore subito dopo

La 34enne Michaela Bateman si sente male mentre sta preparando il figlio per la scuola: la donna muore poco dopo per un'embolia polmonare

Una famiglia del Regno Unito ha vissuto un vero e proprio dramma. Sembrava un giorno come tantissimi altri per Michaela e suo figlio George; la mamma aveva svegliato il piccolo e lo stava preparando per andare a scuola. La donna, però, si è sentita male all’improvviso e ha chiesto aiuto.

La 34enne stava svolgendo le consuete operazioni della routine mattutina quando, mentre preparava il figlio più grande per andare a scuola, si è sentita male. La donna ha chiesto immediatamente aiuto alla nonna, anche lei in casa, che ha allertato i soccorsi. Michaela ha avuto un’embolia polmonare e una volta arrivata al Frimley Park Hospital è morta per un arresto cardiaco.

Il tentativo dei medici: per Michaela non c’è stato nulla da fare

Per un’intera ora i medici dell’ospedale hanno provato in tutti i modi a rianimare la 34enne, ma per Michaela non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha più ripreso a battere e la donna ha perso la vita. Michaela Bateman lascia un marito e tre bambini piccoli.